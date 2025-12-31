️Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2025 году выявили на территории Калмыкии 21 случай незаконного потребления электроэнергии.

Общий объём хищений составил более 787 тысяч кВт*ч, а сумма причинённого ущерба превысила 5,8 млн рублей. В ходе проверок в нескольких районах республики энергетики обнаружили 18 фактов безучётного и 3 факта бездоговорного потребления. Основная часть незаконно израсходованной электроэнергии пришлась на 17 юридических лиц.

После оформления актов 13 потребителей добровольно возместили ущерб в полном объёме. Ещё трое произвели частичную оплату, а с пяти нарушителей средства будут взысканы через суд.

Фото: Россети Юг