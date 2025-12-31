КалмГУ приступает к реализации проекта по развитию беспилотной авиации

По программе «Приоритет 2030» ВУЗ планирует применять дроны для научных исследований, мониторинга земельных ресурсов и борьбы с опустыниванием, а также готовить специалистов нового поколения.

В прошлом году уже сформирована команда профессионалов, обучены 75 операторов БПЛА, проведены тестовые полёты с обработкой данных, закуплены тренажёры и дроны.

Для студентов разработаны новые образовательные программы, а преподаватели прошли обучение в центре «Геоскан» в Санкт-Петербурге.

Видео: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова