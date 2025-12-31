КалмГУ приступает к реализации проекта по развитию беспилотной авиации
Смотрите наши видео на YouTube!
По программе «Приоритет 2030» ВУЗ планирует применять дроны для научных исследований, мониторинга земельных ресурсов и борьбы с опустыниванием, а также готовить специалистов нового поколения.
В прошлом году уже сформирована команда профессионалов, обучены 75 операторов БПЛА, проведены тестовые полёты с обработкой данных, закуплены тренажёры и дроны.
Для студентов разработаны новые образовательные программы, а преподаватели прошли обучение в центре «Геоскан» в Санкт-Петербурге.
Видео: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова