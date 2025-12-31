️В Калмыкии получили гибридного теленка от коровы калмыцкой породы.

Это стало возможным в результате совместной работы с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН на станции искусственного осеменения Регионального научно-производственного центра. В конце 2024 года сотрудникам станции предоставили семя племенного быка холмогорской породы. Спустя практически год на свет появился здоровый теленок — носитель генетического материала обеих целевых пород. Ученые ставили цель создать высококачественные эталонные геномы для калмыцкой и холмогорской пород крупного рогатого скота.