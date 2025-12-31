️За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

16 января на 271-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Целинном районе 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, выехав на встречную полосу, совершил наезд на ограждение и съехал в кювет. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

На основании данных автоматической фиксации за период с 12 по 18 января было вынесено 1212 постановлений за административные правонарушения в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия