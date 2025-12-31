18 января, 22:54
18 января, 17:35
НовостиСобытие

В Калмыкии увеличили выплаты молодым педагогам.

С 12 января 2026 года размер единовременного подъёмного капитала для учителей до 35 лет составит 500 тысяч рублей (ранее — 400 тыс.).

Право на выплату имеют специалисты, начавшие работу в государственных или муниципальных школах республики после окончания колледжа или вуза. Программа также распространяется на тех, кто приступил к педагогической деятельности после прохождения военной службы, участия в добровольческих формированиях или после отпуска по уходу за ребёнком.

