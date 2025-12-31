Сегодня свой 97-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Карбушова.

Она родилась 18 января 1929 года в Ростовской области. В 1943 году вместе с семьёй была депортирована в Красноярский край. После войны Анна Савельевна вернулась в Калмыкию, где много лет работала на хлебозаводе и в типографии. Вместе с супругом она воспитала троих детей, пятерых внуков и девятерых правнуков.

За многолетний добросовестный труд Анна Карбушова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и удостоена звания «Ветеран труда РФ». Заместитель главы администрации Элисты Церен Шургучеев поздравил именинницу и передал ей поздравления от руководства страны и республики.

Фото: Город Элиста