Главный врач Ики-Бурульской районной больницы Занда Бадма-Халгаева вошла в команду Минздрава России на федеральном конкурсе «Лидеры России. Команда».
Смотрите наши видео на YouTube!
В 2025 году она проявила себя на очной встрече участников в Санкт-Петербурге, а в декабре выступила спикером на приветственной встрече нового потока программы. Главный специалист управления стратегического развития здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава Артемий Молоснов лично пригласил её присоединиться к ведомственной команде.
Фото: Минздрав Калмыкии