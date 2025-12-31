18 января, 21:24
18 января, 18:16
НовостиСобытие

Главный врач Ики-Бурульской районной больницы Занда Бадма-Халгаева вошла в команду Минздрава России на федеральном конкурсе «Лидеры России. Команда».

В 2025 году она проявила себя на очной встрече участников в Санкт-Петербурге, а в декабре выступила спикером на приветственной встрече нового потока программы. Главный специалист управления стратегического развития здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава Артемий Молоснов лично пригласил её присоединиться к ведомственной команде.

Фото: Минздрав Калмыкии

