Теплоснабжение в многоквартирном доме в 10-м микрорайоне калмыцкой столицы восстановлено после вмешательства прокуратуры.

Республиканское надзорное ведомство организовало проверку по сообщению из средств массовой информации о нарушении жилищных прав граждан. По поручению Виталия Семенченко прокуратурой г. Элисты проведена проверка и дана оценка соблюдению органом местного самоуправления и уполномоченными организациями требований действующего законодательства.

В результате мер прокурорского реагирования теплоснабжение в доме восстановлено.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

