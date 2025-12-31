В Штабе общественной поддержки представили нового руководителя.

Им стал Александр Хулхачиев. Коллективу его представил заместитель секретаря калмыцкого отделения «Единой России», сенатор Байир Путеев.

Во встрече приняли участие представители исполнительного комитета партии и «Молодой Гвардии». Участники обсудили ключевые направления работы и планы на 2026 год.

Байир Путеев подчеркнул, что Штаб, открытый в Калмыкии три года назад, стал важным инструментом для прямого диалога с жителями региона. Он выразил уверенность, что команда закрепит достигнутые результаты и реализует новые перспективные проекты.

Фото: Штаб общественной поддержки ЕР | Калмыкия