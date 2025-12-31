14 января, 17:48
14 января, 12:35
В Элисте появился новый современный квартал

В столице Калмыкии завершили проект комплексного развития территории. Это стало возможным благодаря участию региона в нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

В ходе реализации федеральной программы построено 4 новых многоквартирных дома (5,4 тыс. кв. м), проложено почти 500 м новых сетей водоснабжения, 4,2 тыс. кв. м качественных дорог и тротуаров.

Проект улучшил жилищные условия для 100 жителей Элисты.

«Это наглядный пример, как федеральная поддержка меняет к лучшему жизнь людей», — отметил министр строительства Калмыкии.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия

