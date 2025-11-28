Задымления на полигоне «СпецАТХ» в Элисте полностью ликвидированы.

Первый заместитель главы Администрации города Элисты Борис Кальдинов совместно с директором предприятия Очиром Лиджиевым прокомментировали ситуацию в диалоге с депутатом ЭГС Николаем Чумудовым. Риск возникновения новых возгораний отсутствует.

Контрольные замеры воздуха, проведённые специалистами Роспотребнадзора, не выявили превышения ПДК вредных веществ, за исключением пробы в 9-м микрорайоне. Администрация города продолжает мониторинг экологической обстановки. О результатах последующих анализов будет сообщено дополнительно.

Видео: Город Элиста