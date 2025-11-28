30 ноября, 17:09
30 ноября, 13:01
НовостиСобытие

Боец из Калмыкии с позывным «Пух» поздравил матерей с праздником.

Находящийся на передовой военнослужащий записал видеообращение ко всем матерям.

«Ваши слова, ваши молитвы и переживания становятся для нас силой, опорой и светом, которые греют сильнее огня и берегут сильнее любого бронежилета», — отметил военнослужащий.

Эти слова особенно ценны для каждой мамы солдата, ведь именно они воспитали настоящих героев и защитников нашей страны.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

