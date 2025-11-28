30 ноября, 14:14
30 ноября, 11:05
НовостиСобытие

Матерям, которые подарили Родине самое дорогое — своих сыновей, посвятила новый авторский проект Жанна Эсклянова.

Она — супруга участника СВО. Жанна Эсклянова — автор клипов «Мой папа — герой» и «Стальные ангелы». Они о мужестве и героизме воинов Калмыкии.

«Хочу поделиться с вами самым пронзительным проектом в моей жизни… Я никогда не смогу вернуть им их детей, но я смогла дать их скорби голос. Я помогла излиться этой боли в кадр, превратив личное горе в общую память.

Мой клип не о войне, он о любви, которая сильнее смерти. О женской силе, которая рождается из самой глубокой потери…

Их сыновья ушли, чтобы мы жили. И теперь жизнь каждого из нас — это продолжение их подвига», — рассказала автор.

Автор: Жанна Эсклянова

