Сотрудниками полиции Элисты выявлен факт незаконного оборота наркотических средств.

В ходе ночного рейда на улице Кирова сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки. В салоне находились 24-летний водитель и 32-летний пассажир.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили два свертка с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах. Пассажир признался, что это листья дикорастущей конопли, собранные им для личного употребления.

Наркотическое средство изъято и направлено на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия