НовостиСоциальная политика

Калмыкия представила свою культуру на гала-концерте «Современная музыкальная карта России» в Москве

И.о. заместителя Председателя Правительства — Постоянный Представитель Республики Калмыкия при Президенте РФ Галина Мучкинова посетила гала-концерт всероссийского проекта, состоявшийся в рамках празднования Дня народного единства.

Культурное достояние республики на столичной сцене представил талантливый композитор Савр Катаев. Его произведение «Дворец Джангара», отобранное экспертной комиссией под руководством Александра Чайковского, Юрия Башмета и Дмитрия Дмитриенко, вошло в финальную программу концерта.

Выступление стало ярким примером синтеза национальных музыкальных традиций Калмыкии и профессионального академического исполнения, продемонстрировав богатство культурного наследия региона.

Фото: Постпредство Калмыкии

