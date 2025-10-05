5 ноября, 14:33
 13 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 ноября, 07:21
НовостиСобытие

Призыв в армию станет круглогодичным

Призыв в армию станет круглогодичным

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

С 2026 года призыв будет идти с января по декабрь. Раньше он проводился только в весенний и осенний периоды.

Медкомиссии и отбор будут проводиться постоянно в течение всего года. А вот отправлять призывников в войска будут, как и раньше, два раза в год. Если пришла официальная электронная повестка, то прийти в военкомат нужно в течение 30 дней с момента её отправки.

Путин также подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия