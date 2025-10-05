Призыв в армию станет круглогодичным

Владимир Путин подписал соответствующий закон.

С 2026 года призыв будет идти с января по декабрь. Раньше он проводился только в весенний и осенний периоды.

Медкомиссии и отбор будут проводиться постоянно в течение всего года. А вот отправлять призывников в войска будут, как и раньше, два раза в год. Если пришла официальная электронная повестка, то прийти в военкомат нужно в течение 30 дней с момента её отправки.

Путин также подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов.