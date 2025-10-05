Сотрудники полиции Малодербетовского района оперативно задержали 52-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в угоне мотоцикла.

Инцидент произошел на территории животноводческой стоянки, где ночью неизвестный похитил мотоцикл, принадлежащий местной жительнице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан на ближайшем посту ДПС. Как выяснилось, злоумышленник является знакомым потерпевшей и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Фото: МВД Калмыкия