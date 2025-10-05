5 ноября, 14:32
 13 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 ноября, 08:57
НовостиСобытие

Сотрудники полиции Малодербетовского района оперативно задержали 52-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в угоне мотоцикла.

Сотрудники полиции Малодербетовского района оперативно задержали 52-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в угоне мотоцикла.

Инцидент произошел на территории животноводческой стоянки, где ночью неизвестный похитил мотоцикл, принадлежащий местной жительнице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан на ближайшем посту ДПС. Как выяснилось, злоумышленник является знакомым потерпевшей и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия