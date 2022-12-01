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26 января, 08:18
Новости

Школьники Калмыкии могут улучшить свои навыки и знания в ай-ти сфере

Школьники Калмыкии могут улучшить свои навыки и знания в ай-ти сфере

Для ребят от 7 до 9 лет детский технопарк "Кванториум" организовал познавательные курсы. Юные пользователи узнают о компьютере и интернете, научатся печатать и редактировать текст, рисовать в графическом редакторе, пользоваться электронными таблицами, познакомятся с основами программирования.

Записаться на обучение можно в системе Навигатор дополнительного образования республики.

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