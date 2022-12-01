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26 января, 08:21
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Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи

Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи

В Москве состоялось расширенное заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. По его итогам, глава комиссии Анна Кузнецова заявила, что при участии партии разработан проект стратегии комплексной детской безопасности РФ, и в ближайшее время он будет представлен в финальной версии.

В расширенном заседании принял участие председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, заместитель Генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

В рамках заседания комиссии были проведены круглые столы по направлениям деятельности, работа одного из них под председательством Народного артиста РФ, депутата Государственной Думы Николая Бурляева прошла по теме: «Популяризация традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Рифат Сабитов и журналист, телепродюсер Оксана Барковская предложили организовать всероссийский конкурс на лучший сценарий художественного фильма среди молодых сценаристов из всех регионов нашей страны.

Фото: https://er.ru/

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