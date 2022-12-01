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25 января, 11:03
Новости

Для калмыцких работодателей внешность является немаловажным пунктом при трудоустройстве сотрудника

Для калмыцких работодателей внешность является немаловажным пунктом при трудоустройстве сотрудника

В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 69% менеджеров по персоналу.

35% работодателей в Калмыкии утверждают, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет 3,6 балла по 10-балльной шкале.

В важности внешней красоты чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (72%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (48%).

Данные опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из Калмыкии, представлены сотрудниками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

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