Для калмыцких работодателей внешность является немаловажным пунктом при трудоустройстве сотрудника

В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 69% менеджеров по персоналу.



35% работодателей в Калмыкии утверждают, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет 3,6 балла по 10-балльной шкале.



В важности внешней красоты чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (72%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (48%).



Данные опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из Калмыкии, представлены сотрудниками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.