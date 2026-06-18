Калмыкия заняла 83-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года

Республика оказалась в замыкающей группе вместе с Ингушетией и Тывой. Для сравнения: лидеры — Москва (94,48 балла), Санкт-Петербург (90,21) и Татарстан (86,37). У Калмыкии — 21,23 балла. Данные опубликовал центр «РИА Рейтинг». Разрыв огромен, но он не появился за один день. В республике уже работают над развитием туризма, агропромышленного комплекса и цифровых сервисов. Чтобы выбраться из нижней части списка, нужны время и системные изменения.