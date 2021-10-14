Сегодня в 59-й раз свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел

Начало же правоохранительной системе было положено 104 года назад, после издания декрета «О рабочей милиции». За вековую историю не раз менялись названия. Но их работа оставалась неизменной - первыми приходить на помощь.

Сегодня на страже общественного порядка в Калмыкии стоят более двух тысяч полицейских. Для большинства из них – это не просто работа, а любимое дело, которому они посвятили всю жизнь. С ними встретилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.