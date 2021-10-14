Сегодня состоялась 25-я сессия Народного Хурала

Основной вопрос - бюджет на 2022-й год и плановый период 2023 и 2024 годов. Законопроект, его утверждающий, был принят в первом чтении. Как было озвучено, прогнозируемый общий объем доходов на следующий год составит около 20 миллиардов рублей.

На здравоохранение планируется выделить более 5 миллиардов, на социальную поддержку населения более 3-х миллиардов рублей. Основные источники пополнения бюджета - налоги на прибыль, на доход физических лиц, имущество и акцизы.

Размер минимальной оплаты труда в будущем году вырастет на 6,4% и составит 13 тысяч 617 рублей. Также рассмотрен законопроект о бюджете Территориального фонда медицинского страхования, он составит в 22-м году более трех с половиной миллиардов.

В первом чтении Парламентом также принят законопроект о транспортном налоге. Он был внесен на рассмотрение Правительством республики. Так, предлагается снизить налог на 30 процентов для автотранспортных средств мощностью двигателя менее 200 лошадиных сил, а для отдельных категорий граждан, которым предоставляются налоговые льготы, увеличить эту мощность от 50 до ста. Прожиточный минимум в 2022-м году составит 11 тысяч 114 рублей.