В международном детском центре «Артек» подошла к концу 11-я смена «Тайны золотой параллели».

Среди её участников — семеро ребят из Калмыкии, которые провели незабываемое время в лагере в Крыму.

Юные артековцы погрузились в изучение уникальной природы, истории и культуры Крымского полуострова, расположенного на 45-й параллели. Для них были организованы краеведческие активности, туристические мероприятия и традиционные артековские праздники, которые помогли каждому почувствовать себя частью большой и дружной команды.

Яркие впечатления, новые друзья и море положительных эмоций — вот с чем вернулись домой участники смены.

Фото и видео: Защитники Отечества | Республика Калмыкия