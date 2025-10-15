В эти дни Центральный Хурул в Элисте наполнен особой благодатью благодаря присутствию бесценных реликвий Будды Шакьямуни.

И каждый день здесь выстраивается огромная очередь верующих, каждый полон безграничной веры и желания поклониться, выразить своё почтение духовным ценностям буддизма. Напомним, что в первый день, когда святыни стали доступны для посещения после их прибытия из Индии, выставку реликвий посетили более 4 тысяч человек. Буддисты приехали со всей страны. Выстоять очередь, которая растянулась почти на километр, позволяет и комфортная осенняя погода. А дождь — хорошая примета, говорящая о том, что всё задуманное сбудется.