16 октября, 11:12
НовостиСобытие

В эти дни Центральный Хурул в Элисте наполнен особой благодатью благодаря присутствию бесценных реликвий Будды Шакьямуни.

И каждый день здесь выстраивается огромная очередь верующих, каждый полон безграничной веры и желания поклониться, выразить своё почтение духовным ценностям буддизма. Напомним, что в первый день, когда святыни стали доступны для посещения после их прибытия из Индии, выставку реликвий посетили более 4 тысяч человек. Буддисты приехали со всей страны. Выстоять очередь, которая растянулась почти на километр, позволяет и комфортная осенняя погода. А дождь — хорошая примета, говорящая о том, что всё задуманное сбудется.

