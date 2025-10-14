16 октября, 10:58
НовостиСобытие

Село Приютное стало центром празднования сразу трех знаменательных событий.

В далеком XVIII веке, когда на бескрайних просторах степи кочевали племена ойратов, сюда пришло православное слово. Походная церковь служила местом молитвы для казаков, русских чиновников и крещеных калмыков. И с тех пор Православие пустило глубокие корни в калмыцкой земле, пройдя все испытания. Мероприятие стало символом межнационального единства и свидетельством духовной силы родного Отечества.

📼Подробнее в видеоматериале

