Село Приютное стало центром празднования сразу трех знаменательных событий.

В далеком XVIII веке, когда на бескрайних просторах степи кочевали племена ойратов, сюда пришло православное слово. Походная церковь служила местом молитвы для казаков, русских чиновников и крещеных калмыков. И с тех пор Православие пустило глубокие корни в калмыцкой земле, пройдя все испытания. Мероприятие стало символом межнационального единства и свидетельством духовной силы родного Отечества.

