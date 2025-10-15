16 октября, 16:27
16 октября, 11:18
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте стартует открытый турнир по боксу памяти младшего сержанта Андрея Чемшинова.

Он с детства связал жизнь со спортом: занимался боксом в школе олимпийского резерва, стал кандидатом в мастера спорта. После службы в воздушно-десантных войсках участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В 2022 году Андрей Чемшинов был мобилизован и направлен в артиллерийский дивизион. Под позывными «Калмык» и «Али» служил на территории Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно проявляя мужество: выводил бойцов из-под огня, спасал раненых. Погиб в марте 2023 года при штурме Красногоровки, посмертно награжден Орденом Мужества.

Турнир памяти героя стал данью уважения его спортивным достижениям и воинскому подвигу.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

