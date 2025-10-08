9 октября, 19:43
9 октября, 16:29
НовостиСобытие

Сегодня на территории Калмгосфилармонии им. А.Н. Манджиева прошли пожарно-тактические учения

В условиях, максимально приближенных к реальным, участники отработали действия по ликвидации крупного пожара и спасению пострадавших. Цель тренировки — продемонстрировать тактические и боевые навыки подразделений.

📼Как проходило взаимодействие персонала учреждения с экстренными службами, проводилась эвакуация и спасение условно пострадавших — смотрите в вечернем выпуске в 21:10.

