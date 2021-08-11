Сегодня - День образования специальных отрядов быстрого реагирования

Именно в этот день 1992 года Указом Президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР. Сейчас специальные отряды быстрого реагирования - это универсальные боевые единицы, которые готовы в любую минуту с уверенностью взяться за самое сложное, ответственное задание.

Сотрудников СОБРа уже поздравил главнокомандующий войсками национальной гвардии и генерал армии России Виктор Золотов. Он отметил в своем поздравлении, что нынешнее мастерство - это опыт непростого пути развития на протяжении десятков лет.