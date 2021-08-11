В МЧС прокомментировали информацию по запаху гари в Элисте

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от жителей Элисты поступают сообщения о присутствии в воздухе запаха гари.

На проверку данной информации была направлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС по Калмыкии, которая провела мониторинг сложившейся обстановки и осмотр территории города. Было установлено, что возгорания травы, городской свалки и природные пожары на территории Элистинского городского округа - отсутствуют.

По информации МЧС Калмыкии, данный запах в воздухе объясняется тем, что на территории Республики Казахастан в районе села Ганюшкино Атырауской области в эти дни продолжается горение тростника.

Как сообщает пресс-служба ведомства, угрозы для населения Калмыкии нет. Ситуация находится на контроле МЧС Калмыкии.