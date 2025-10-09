10 октября, 16:32
10 октября, 11:08
Рифат Сабитов принял участие в стратегической сессии "Единая модель продвижения музеев"

Восьмая стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» открылась в Подмосковье. В работе принимает участие председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Мероприятие объединяет делегатов из культурных учреждений со всей страны. Участники делятся опытом привлечения посетителей, проектирования экспозиционных и общественных пространств, анализируют успех самых посещаемых выставок. Также обсуждают перспективы межмузейного обмена и подготовку проектов с участием фондов стран СНГ.

Отдельное внимание уделено взаимодействию музеев с региональными СМИ, в том числе, с телеканалами.

Так, Рифат Сабитов, выступая на форуме, отметил положительный опыт сотрудничества музейного сообщества и средств массовой информации, в том числе для популяризации музеев России и привлечения внимания к решению их текущих проблем.

ВГТРК уделяет особое внимание музейной деятельности. Пример тому — первый Всероссийский фестиваль телевизионных программ «Музеи России», который состоялся в 2023 году в Санкт-Петербурге. С тех пор конкурс стал ежегодным.

Медиафорум объединил профессионалов телевидения и музейного дела ради сохранения культурного наследия.

Фото:ГТРК «Ставрополье»

