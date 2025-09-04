Сегодня в Майкопе артисты калмыцкого театра кукол представят спектакль «Сар-Герел».
В столице Республики Адыгея проходит театральный фестиваль «Зазеркалье».
В течение нескольких дней зрители смогут увидеть постановки восьми театральных коллективов из разных регионов страны. В программе – классические и современные сказки, спектакли, созданные с вниманием к национальным традициям и высоким художественным стандартам.
А накануне, приветствуя гостеприимную землю Адыгеи, калмыцкие артисты представили искусство Калмыкии: читали стихотворения современных калмыцких поэтов, исполняли народные песни.