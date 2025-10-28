29 октября, 13:10
29 октября, 09:11
НовостиСобытие

Радио России «Калмыкия» запускает видеотрансляции в прямом эфире

Радио России «Калмыкия» запускает видеотрансляции в прямом эфире

Сегодня в 13:30 Радио России «Калмыкия» впервые проведет прямую видеотрансляцию из своей студии. Теперь слушатели смогут не только слышать, но и видеть ведущих и гостей эфира на сайте vesti-kalmykia.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках нового формата запланирована трансляция на калмыцком языке с участием директора Элистинского политехнического колледжа им. Эльвартынова И.Н. Галины Васильевны Васькиной и заместителя директора Екатерины Михайловны Бембеевой. Темой эфира станет 60-летний юбилей учебного заведения.

