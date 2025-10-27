28 октября, 20:29
 12 °C
92,94
79,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 16:23
НовостиСобытие

В 10-м микрорайоне Элисты завершается строительство мноквартирного дома.

В 10-м микрорайоне Элисты завершается строительство мноквартирного дома.

Это новое жилье для семей из аварийного фонда. На объекте уже выполнены отделочные и инженерные работы. Подрядчик выходит на финишную прямую сообщил калмыцкий вице-премьер Александр Мишаков на совещании по инфраструктурным проектам. Они направлены на улучшение жилищных условий и экологической безопасности города. В центре внимания участников совещания также было завершение строительства комплекса по модернизации систем водоотведения города. Проект реализуется в несколько этапов и имеет стратегическое значение для экологии и инженерной инфраструктуры столицы региона. В рамках программы обеспечено федеральное и республиканское финансирование.

Работы на обоих объектах находятся на заключительном этапе. Поставлена задача — завершить их в срок и обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

Фото: Александр Мишаков

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия