В 10-м микрорайоне Элисты завершается строительство мноквартирного дома.

Это новое жилье для семей из аварийного фонда. На объекте уже выполнены отделочные и инженерные работы. Подрядчик выходит на финишную прямую сообщил калмыцкий вице-премьер Александр Мишаков на совещании по инфраструктурным проектам. Они направлены на улучшение жилищных условий и экологической безопасности города. В центре внимания участников совещания также было завершение строительства комплекса по модернизации систем водоотведения города. Проект реализуется в несколько этапов и имеет стратегическое значение для экологии и инженерной инфраструктуры столицы региона. В рамках программы обеспечено федеральное и республиканское финансирование.

Работы на обоих объектах находятся на заключительном этапе. Поставлена задача — завершить их в срок и обеспечить своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

Фото: Александр Мишаков