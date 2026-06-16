Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области продолжает отбор кандидатов на службу по контракту

Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту (от 18 до 40 лет), образованию (не ниже среднего (полного) общего) и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. Зачисленные на военную службу по контракту обеспечиваются полным социальным пакетом: достойное денежное содержание; ежегодный основной отпуск от 30 до 45 суток (в зависимости от выслуги лет), с увеличением на 5 суток за службу в отдаленной местности, и 15 суток (для отдельных воинских должностей за службу, связанную с опасностью для жизни и здоровья военнослужащих), а также увеличением на количество суток, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно (до 15 суток); пенсионное обеспечение и льготы (период приобретения права на минимальную пенсию в отдельных подразделениях составляет 12,5 лет); перспектива приобретения собственного жилья по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих по истечении 6 лет военной службы по контракту (погашение ипотечного кредита осуществляется не за счет денежных средств военнослужащего, а за счет средств федерального бюджета), сумма накоплений при общей продолжительности военной службы от 20 лет составляет более 6 млн. рублей). Комплектуемые подразделения дислоцируются в населенных пунктах Астраханской области и Республики Калмыкия. Кроме того, проводится отбор кандидатов для службы в других регионах Российской Федерации. Информацию по вопросам поступления на военную службу по контракту можно получить по телефонам: 8 (8512) 559-969, 8 (8512) 559-908 или в ближайших подразделениях Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 2, корп. 3; Астраханская область, г. Харабали, 5 квартал, участок 60и; Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Мордовцева, д. 43; Астраханская область, с. Икряное, ул. Школьная, д. 44; Республики Калмыкия, г. Лагань, ул. Дружбы, дом 6А; Республика Калмыкия, п. Артезиан, пер. Кооперативный, д. 11.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области