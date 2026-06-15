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14 июня, 14:15
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Какие риски несёт пересылка рабочих документов в личные мессенджеры?

Какие риски несёт пересылка рабочих документов в личные мессенджеры?

За передачу служебной переписки на личную почту или третьим лицам сотрудникам грозит наказание: от замечания до увольнения. Об этом РИА Новости сообщила юрист Марианна Портнова.

В организации должны быть утверждены локальные акты о коммерческой тайне или информационной безопасности. Сотрудник обязан быть ознакомлен с ними под подпись. Если переписка содержит коммерческую тайну или персональные данные, работника могут уволить по статье. За передачу обычной рабочей информации могут ограничиться замечанием. Увольнение возможно и в случае, если из-за утечки компания понесла убытки.

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