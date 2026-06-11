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14 июня, 14:13
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Овощи для борща подешевели в России на треть

Овощи для борща подешевели в России на треть

По данным РИА Новости, сильнее всего за год снизились цены на картофель: с 95 до 57 рублей за килограмм (минус 40%). Капуста подешевела на 36% (с 79 до 51 рубля), свёкла — на 35% (до 49,5 рубля), репчатый лук — на 33% (до 50 рублей), морковь — на 8% (до 61 рубля).

В пересчёте на традиционный рецепт трёх литров борща покупка необходимых овощей в мае обходилась в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.

Изображение сгенерировано ИИ

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