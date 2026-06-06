В Сарпинском районе местному жителю предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Калмыкия. По версии следствия, в марте 2020 года мужчина перевёл деньги на счёт участника международной террористической организации, запрещённой в России. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. И вот что сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калмыкии Ирина Бадмаева.

Фото и видео: Следком Калмыкии