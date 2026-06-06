8 июня, 17:56
 26 °C
85,56
73,47
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 июня, 14:52
НовостиСобытие

В Сарпинском районе местному жителю предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности

В Сарпинском районе местному жителю предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Калмыкия. По версии следствия, в марте 2020 года мужчина перевёл деньги на счёт участника международной террористической организации, запрещённой в России. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. И вот что сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калмыкии Ирина Бадмаева.

Фото и видео: Следком Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия