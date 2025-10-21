Прокуратура Калмыкии начала проверку из-за отсутствия отопления и затопления подвала в элистинском доме

Надзорное ведомство организовало проверку после публикации в СМИ о проблемах в многоквартирном доме №36 по улице 8 Марта в Элисте. Сообщается о затоплении подвального помещения и отсутствии отопления в жилом доме.

Прокуратура республики регулярно проводит мониторинг региональных средств массовой информации для своевременного выявления нарушений прав граждан. В данном случае проверяются доводы о бездействии управляющей компании, обслуживающей проблемный дом.

При подтверждении фактов нарушений прокурором будет принят весь комплекс мер для восстановления прав жильцов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия