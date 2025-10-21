22 октября, 14:01
 14 °C
94,67
81,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 октября, 09:11
НовостиСобытие

Прокуратура Калмыкии начала проверку из-за отсутствия отопления и затопления подвала в элистинском доме

Прокуратура Калмыкии начала проверку из-за отсутствия отопления и затопления подвала в элистинском доме

Надзорное ведомство организовало проверку после публикации в СМИ о проблемах в многоквартирном доме №36 по улице 8 Марта в Элисте. Сообщается о затоплении подвального помещения и отсутствии отопления в жилом доме.

Прокуратура республики регулярно проводит мониторинг региональных средств массовой информации для своевременного выявления нарушений прав граждан. В данном случае проверяются доводы о бездействии управляющей компании, обслуживающей проблемный дом.

При подтверждении фактов нарушений прокурором будет принят весь комплекс мер для восстановления прав жильцов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия