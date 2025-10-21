На одной из центральных улиц Элисты сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередной случай управления транспортом в нетрезвом виде.

Дорожные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний житель Целинного района.

При общении с водителем у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проверка показала, что он ранее уже привлекался к судебной ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишен водительских прав на 20 месяцев. Несмотря на действующее ограничение, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.

В настоящее время материалы дела переданы в группу дознания для процессуальной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль задержанного изъят и помещен на специализированную стоянку.

Фото: МВД Калмыкия