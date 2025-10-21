Десять руководителей медицинских учреждений республики отправились в Воронеж для участия в образовательной программе «Школа главного врача — регион».
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Инициатива организована при поддержке Министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В течение недели участники программы:
• Изучат стратегические направления развития здравоохранения до 2030 года
• Освоят современные подходы к организации профилактической помощи
• Примут участие в мастер-классах и тренингах
• Познакомятся с лучшими практиками воронежских медицинских организаций
Обучение главных врачей направлено на повышение качества медицинской помощи в Калмыкии и внедрение передовых методов работы в практику местных учреждений здравоохранения.
Фото: Булат Сараев