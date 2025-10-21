22 октября, 15:33
22 октября, 11:39
НовостиСобытие

Десять руководителей медицинских учреждений республики отправились в Воронеж для участия в образовательной программе «Школа главного врача — регион».

Инициатива организована при поддержке Министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В течение недели участники программы:

• Изучат стратегические направления развития здравоохранения до 2030 года

• Освоят современные подходы к организации профилактической помощи

• Примут участие в мастер-классах и тренингах

• Познакомятся с лучшими практиками воронежских медицинских организаций

Обучение главных врачей направлено на повышение качества медицинской помощи в Калмыкии и внедрение передовых методов работы в практику местных учреждений здравоохранения.

Фото: Булат Сараев

