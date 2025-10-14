В Калмыкии огнеборцы ликвидировали пожар.

Сегодня, в 14:09, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме 4-го микрорайона Элисты. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись подразделения 1-й пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что происходит горение в квартире на площади 10 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших и травмированных нет.

Причина пожара, материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия