15 октября, 19:44
 10 °C
91,73
78,84
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 октября, 14:34
НовостиСобытие

В Калмыкии огнеборцы ликвидировали пожар.

В Калмыкии огнеборцы ликвидировали пожар.

Сегодня, в 14:09, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме 4-го микрорайона Элисты. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись подразделения 1-й пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что происходит горение в квартире на площади 10 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших и травмированных нет.

Причина пожара, материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия