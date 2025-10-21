22 октября, 13:54
 14 °C
94,67
81,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 октября, 09:04
НовостиСобытие

В Элисте задержали женщину, подозреваемую в краже денег с найденной банковской карты

В Элисте задержали женщину, подозреваемую в краже денег с найденной банковской карты

В полицию Элисты обратился местный житель с заявлением о пропаже банковской карты, с которой неизвестные начали списывать денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 5000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемую. Ею оказалась 57-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По словам задержанной, она нашла карту возле одного из магазинов города. Вместо того чтобы передать находку в банк или правоохранительные органы, женщина решила воспользоваться чужими средствами для личных нужд, после чего выбросила карту.

В настоящее время по данному факту следователь проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия