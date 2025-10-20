На 99-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Ищенко.

Он родился 15 июля 1927 года в Элисте. В военные годы, находясь в тылу, трудился в совхозе и занимался перегоном скота на «Чёрных землях».

В 1944 году был призван в армию, служил в Военно-морском флоте. После демобилизации в 1951 году вернулся в Элисту, работал водителем в совхозе «Элистинский», затем был назначен заведующим гаражом. Также трудился водителем в главке «Чёрных земель».

За многолетний добросовестный труд был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, почётными грамотами и благодарностями.

Николай Иванович и его супруга воспитали троих детей. У ветерана осталось 10 внуков и 12 правнуков.

Фото: Город Элиста