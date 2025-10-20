21 октября, 20:13
21 октября, 15:01
НовостиСобытие

Папам — плюс пять: работающим отцам могут дать дополнительные выходные

Папам — плюс пять: работающим отцам могут дать дополнительные выходные

В Госдуме предложили новую меру поддержки для семей. Если инициативу примут, работающие отцы, опекуны и усыновители получат 5 дополнительных оплачиваемых выходных в год.

Эти дни можно будет использовать, чтобы сходить на приём к врачу, посетить утренник в саду или родительское собрание в школе.

Право на такой отдых предлагают для отцов, воспитывающих детей до 14 лет, а если ребёнок с инвалидностью — то до 18 лет.

Авторы идеи считают, что эта мера поможет папам активнее участвовать в жизни детей и «разгрузит» матерей.

