1 октября, 10:33
НовостиСобытие

Прокуратура Городовиковского района направила в суд уголовное дело о краже с банковского счета

Прокуратура Городовиковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в краже с банковского счета потерпевшего.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемые нашли на земле потерянную банковскую карту несовершеннолетнего и совершили с её помощью несколько покупок в магазинах Городовиковска на сумму более 6 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали вину и возместили причиненный ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в Городовиковский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

