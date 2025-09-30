Сегодня стартовало онлайн-голосование по дизайну новой банкноты ЦБ

Накануне эксперты консультативного совета регулятора выбрали достопримечательности, на этот раз Северо-Кавказского округа и его столицы Пятигорска. Они могут появиться на новой 500-рублевой купюре.

По замыслу Банка России, каждая новая банкнота посвящена одному из федеральных округов - его столице и входящим в него регионам. Список символов был отобран региональной рабочей группой и одобрен экспертами Консультативного совета по банкнотам.

Для лицевой стороны отобрали шесть широко известных локаций Пятигорска, а для обратной — 16 символов регионов Северного Кавказа. Купюры не только обновят облик, но и усилят защиту. Окончательный набор символов, которые появятся на денежном знаке, определят жители страны. Онлайн-голосование стартовало на официальном сайте Центрального банка и продлится до полудня 14 октября.