1 октября, 10:39
НовостиСобытие

В Международный день пожилых людей сотрудники следственного управления СК России по Республике Калмыкия посетили Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Эта встреча стала продолжением доброй традиции ведомства, которое активно занимается социальной и благотворительной деятельностью.

В теплой атмосфере гости пообщались с подопечными интерната, вручили им подарки и пожелали крепкого здоровья и долголетия. Директор учреждения Александр Каманджаев и проживающие выразили благодарность сотрудникам следственного управления за внимание и поддержку.

Фото: Следком Калмыкии

