6 ноября, 15:11
6 ноября, 11:50
НовостиСобытие

Прокуратура Черноземельского района в ходе надзорных мероприятий выявила факт уклонения работодателя от заключения трудового договора с работником.

Установлено, что индивидуальный предприниматель – глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств в поселке Ачинеры привлекал к работе жителя Краснодарского края без надлежащего оформления трудовых отношений с мая по август текущего года.

Согласно требованиям Трудового кодекса РФ, работодатель обязан заключить с работником письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней с момента фактического допуска к работе.

По результатам проверки прокурором вынесено постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. На нарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

