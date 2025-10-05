Смотрите прямой эфир на Радио России «Калмыкия»

В программе «Актуальное интервью» — заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия подполковник внутренней службы Джангар Манджиков. Ведущая — журналист Ольга Ментеева.

Главная тема выпуска — пожары и их последствия, а также надзорно-профилактические мероприятия в осенне-зимний пожароопасный период.

Не пропустите важный и интересный разговор о безопасности!