6 ноября, 13:10
 10 °C
93,51
81,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 ноября, 10:06
НовостиСобытие

Смотрите прямой эфир на Радио России «Калмыкия»

Смотрите прямой эфир на Радио России «Калмыкия»

В программе «Актуальное интервью» — заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия подполковник внутренней службы Джангар Манджиков. Ведущая — журналист Ольга Ментеева.

Главная тема выпуска — пожары и их последствия, а также надзорно-профилактические мероприятия в осенне-зимний пожароопасный период.

Не пропустите важный и интересный разговор о безопасности!

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия